Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Larin'i kanatta kullanan Sergen Yalçın'ın forvet hattındaki tek alternatifi sezon başında kadroya katılan Aboubakar.

Bu bölgeye Aboubakar'a alternatif arayan siyah beyazlılarda öne çıkan isim eski futbolcusu Cenk Tosun.

Ancak listeyi genişletmek isteyen Kartal aradığı ismi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da buldu.

Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Michael Krmencik'i kiralamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Son olarak St Truiden maçında yedek kaldığı için sorun çıkaran Çekyalı oyuncu 13 Aralık'ta kadar dışı bırakılmıştı.

6 aydır Brugge'de forma giyen Krmencik, Belçika ekibiyle 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. Çekyalı futbolcu kariyerinde ise 229 maçta 83 gol 21 asistlik istatistiğe imza attı.

Takvim'in haberine göre Krmencik, geçtiğimiz sezonun devre arasında Viktoria Plzen'den Belçika ekibine 6 milyon Euro transfer bedeli ile geldi.