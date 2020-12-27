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'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Ocak ayındaki ara döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen aradığı ismi 'da buldu. Forvet hattındaki tek alternatifin Aboubakar olması nedeniyle, takviye çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda öne çıkan isim olmuştu ancak , kariyerini Belçika'da sürdüren Çekyalı futbolcu ile anlaşmak üzere. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 10:33 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 11:31
Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Larin'i kanatta kullanan 'ın forvet hattındaki tek alternatifi sezon başında kadroya katılan Aboubakar.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Bu bölgeye Aboubakar'a alternatif arayan siyah beyazlılarda öne çıkan isim eski futbolcusu .

Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Ancak listeyi genişletmek isteyen aradığı ismi Ligi ekiplerinden 'da buldu.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

'ın daha önce de gündeme gelen Michael Krmencik'i kiralamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Son olarak St Truiden maçında yedek kaldığı için sorun çıkaran Çekyalı oyuncu 13 Aralık'ta kadar dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

6 aydır Brugge'de forma giyen Krmencik, ekibiyle 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. Çekyalı futbolcu kariyerinde ise 229 maçta 83 gol 21 asistlik istatistiğe imza attı.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Takvim'in haberine göre Krmencik, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den ekibine 6 milyon Euro bedeli ile geldi.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Anlaşma sağlandı

Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, formasıyla 26 maça çıktı ve 9 gollük katkı sundu.

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