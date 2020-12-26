Rachid Ghezzal kariyer rekoruna koşuyor!

Kara Kartal'da kendini bulan isimlenden biri de hiç şüphesiz Rachid Ghezzal oldu. Siyah-beyazlı takımda 9 maçta 5 asiste ulaşan Ghezzal, 3 sezonluk performansını şimdiden geride bıraktı. Transferin son gününde, sürpriz bir şekilde Leicester City'den Beşiktaş'a kiralık gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, hakkındaki şüpheleri gidermeyi ve takımın önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Kariyerinde en iyi dönemini 2015-16 sezonunda Lyon'da yaşayan ve o sezon 29 lig maçında; 8 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Ghezzal, sonrasında istediği başarıyı yakalayamadı. Son üç sezonu Monaco, Leicester City ve Fiorentina'da geçiren Cezayirli, bu üç takımda çıktığı 64 lig maçında sadece 4 asist yapabildi. Beşiktaş'ta ise asist krallığına yerleşip hem Sergen Yalçın hem de taraftarların en güvendiği futbolculardan biri oldu. Bu arada daha önceki 3 asistini Larin, Aboubakar ve Atiba'ya yapan Ghezzal son iki asistini ise Vida'ya yaptı.



GÖNÜLLERE GOL ATTI

Ghezzal, ne kadar asistçi olsa da Ankaragücü maçı sonrası sözleriyle taraftarın gönlüne gol attı. "Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz" diyen Cezayirli için övgü dolu yorumlar geldi. Beşiktaşlılar, sosyal medyada "Ne yapın edin bu adamın bonservisini alın" ifadelerini kullandılar.