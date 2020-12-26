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'ta taşlar oturuyor! Deplasmanda ilk kez...

Seri galibiyetler alan, zirveye yaklaşan, hücum gücünü artıran savunma hattını da toparladı. İlk kez üst üste 2 maçta gol yemeyen , dışarda da ilk kez kalesini kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:49 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta taşlar oturuyor! Deplasmanda ilk kez...

'ta şampiyonluk yürüyüşü her hafta daha güçlü şekilde devam ediyor. Özellikle Başakşehir, F.Bahçe ve zaferleri sonrası yükselişe geçene Kartal, Alanya yenilgisine rağmen kısa sürede toparlandı. Önce 'u 4'leyen Beşiktaş, ardından Ankaragücü'nü başkentte devirdi. Seri galibiyetlerle sükse yapıp zirveye ortak olan siyah- beyazlılar, sezon başından beri boğuştuğu sorunları da tek tek bertaraf etti. Beşiktaş önce golcü kimliğini öne çıkardı. Aboubakar, Larin gibi isimlerin performansı sayesinde, bir maç eksiğine rağmen ligin en çok gol atan 2. takımı olan Kara Kartallar, sezon başından beri yakındığı savunma zaaflarını da düzeltmeye başladı.

1.7'DEN 1.4'E DÜŞÜRDÜ
Bu sezon ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 karşılaşmada toplam 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve 'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Kötü savunma yaptığı 12 maçta 1,7 ortalama gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 5 maçta ise 0,6 ortalamayla oynadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7'den 1,4'e düşürdü. ayrıca uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah- beyazlı takım, Erzurum ve A.Gücü karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

6 MAÇ SONRA BİR İLK
Beşiktaş, deplasmanda da 6 maç sonra rakibine gol şansı vermedi. Geçen sezonun son maçında yine 'da 'ni 3-0 yenerek dış sahada gol yemeyen siyah-beyazlı takım, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek bunu yine Başkent'te gerçekleştirdi. Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki (3-1), (1-4), Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), (4-3) ve (1-2) maçlarında gole engel olamamıştı.

FORVET GİBİ DEFANS!
Siyah-beyazlı takımın savunması, gole de katkı yapmaya başladı. Defans oyuncuları son 6 maçta 5 gol attı. Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi maçında stoperde oynayan ve sonradan oyuna girerek sol bekte görev alan N'Sakala gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İY'ye 3-1 üstünlük kurduğu maçta ise sağ bek Rosier gol atmayı başardı. Stoper Vida da Erzurumspor maçında şık bir gole imza atıp ardından Ankaragücü karşısında da zaferi getiren isim oldu.

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