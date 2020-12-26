Beşiktaş'ta taşlar oturuyor! Deplasmanda ilk kez...

Beşiktaş'ta şampiyonluk yürüyüşü her hafta daha güçlü şekilde devam ediyor. Özellikle Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa zaferleri sonrası yükselişe geçene Kartal, Alanya yenilgisine rağmen kısa sürede toparlandı. Önce Erzurum'u 4'leyen Beşiktaş, ardından Ankaragücü'nü başkentte devirdi. Seri galibiyetlerle sükse yapıp zirveye ortak olan siyah- beyazlılar, sezon başından beri boğuştuğu sorunları da tek tek bertaraf etti. Beşiktaş önce golcü kimliğini öne çıkardı. Aboubakar, Larin gibi isimlerin performansı sayesinde, bir maç eksiğine rağmen ligin en çok gol atan 2. takımı olan Kara Kartallar, sezon başından beri yakındığı savunma zaaflarını da düzeltmeye başladı.



1.7'DEN 1.4'E DÜŞÜRDÜ

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 karşılaşmada toplam 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Kötü savunma yaptığı 12 maçta 1,7 ortalama gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 5 maçta ise 0,6 ortalamayla oynadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7'den 1,4'e düşürdü. Kara Kartal ayrıca uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah- beyazlı takım, Erzurum ve A.Gücü karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.



6 MAÇ SONRA BİR İLK

Beşiktaş, deplasmanda da 6 maç sonra rakibine gol şansı vermedi. Geçen sezonun son maçında yine Ankara'da Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek dış sahada gol yemeyen siyah-beyazlı takım, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek bunu yine Başkent'te gerçekleştirdi. Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki Trabzonspor (3-1), Konyaspor (1-4), Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), Fenerbahçe (4-3) ve Alanyaspor (1-2) maçlarında gole engel olamamıştı.



FORVET GİBİ DEFANS!

Siyah-beyazlı takımın savunması, gole de katkı yapmaya başladı. Defans oyuncuları son 6 maçta 5 gol attı. Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği derbi maçında stoperde oynayan Necip Uysal ve sonradan oyuna girerek sol bekte görev alan N'Sakala gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İY'ye 3-1 üstünlük kurduğu maçta ise sağ bek Rosier gol atmayı başardı. Stoper Vida da Erzurumspor maçında şık bir gole imza atıp ardından Ankaragücü karşısında da zaferi getiren isim oldu.