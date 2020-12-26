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İletişim Sorumlusu 'dan açıklama

İletişim ve Başkan Danışmanı resmi siteden açıklama yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:44
Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar'dan açıklama

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından ülkemizin güzide yayın kuruluşlarından Spor'da yayınlanan Stadyum programında, Takımımızın haklarını saha kenarında canla başla savunan Sergen Yalçın, paranoyaklıkla itham edilmiş, ardından programın moderatörü Ersin Düzen, sonraki yayında amacını aşan bu ifadeleri düzelteceğini tarafımıza bildirmişti. Sabırla özür dilemesini bekledik ancak Ersin Düzen'in bugünkü programda konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.

Türk futbolunun saygıdeğer isimlerinin başında gelen Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın hakkında saygı sınırlarını aşan ifadeler kullanan Ersin Düzen, bugünkü programda başta Teknik Direktörümüz olmak üzere Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileyeceği yerde, deyim yerindeyse top çevirmeyi tercih etmiş ve küstah bir tavırla milyonlarca Beşiktaşlının aklıyla dalga geçmeye çalışmıştır.

Yaptığı hatayı kabul edip özür dileme erdemi gösteremeyen Ersin Düzen ile yine aynı programda, altyapımızdan yetişerek, görev aldığı her maçta şanlı armamız için terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuz 'ın emeklerini itibarsızlaştırmaya çalışan yorumcu 'i esefle kınıyoruz!

Bu olayda olduğu gibi; 117 yıllık dev bir çınar, milyonlarca gönülvereni olan Kulübümüzü temsil eden; Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, Teknik Direktörümüze ve sporcularımıza yönelik haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ilan eder, spor medyasının temsilcilerinin dikkatine önemle sunarız.


JK İletişim ve Başkan Danışmanı

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