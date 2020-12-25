Sergen Yalçın: VAR niye var?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söylerken hakeme tepki gösterdi. Yalçın, "Kolay maç değildi. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici" diye konuştu. Yalçın, Larin'in iptal edilen golü içinse, "20 metre ofsayta bayrak kaldırmıyorlar ama Larin'in attığı golde hakem daha kafayı vurduğunda düdük çalıyor. Düdük çaldığı zaman VAR'a da gidemiyor. Sen golü ver, faul ise VAR versin faulü" dedi.

ALANYA'DA ANLATTIM!

Sergen Yalçın, 36 bin TL'lik ceza için, "Sezon başından beri VAR'dan lehimize karar çıkmadı. Sürekli 10 kişi kalıyoruz, sürekli VAR'dan aleyhimize penaltı veriliyor. Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz. Alanya maçından sonra Türk futbolunun içinde olduğu durumu anlattım, sonra olanları gördünüz. Yeter mi?" dedi. Yalçın, Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in Sivas maçında da olmayacaklarını söyledi.

ROTASYON HEP OLACAK

Sergen Yalçın arka arkaya oynayacakları maçlar nedeniyle kadroda rotasyon yapacaklarını söyledi. Yalçın, "As-yedek ayrımı yapmadık. Önümüzde zor bir periyot var. Farklı oyuncuları kullanmak bundan sonra da olacak. 2 tane farklı oyuncu ile başladık. Bundan sonra 3-4 oyuncu, hatta 5 oyuncu rotasyona dahil olabilir" dedi.