Haberler Beşiktaş Beşiktaş ikinci yarı bambaşka! O isim ayrılıyor...

bambaşka! O isim ayrılıyor...

Son dakika transfer haberleri... 'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla bırakılan 'un tekrar kadroya katılması planlanırken, genç isimle yol ayrımına gidiliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:21
Beşiktaş ikinci yarı bambaşka! O isim ayrılıyor...

Sezonun ilk yarısında son haftalara girilirken, inişli çıkışlı bir performans gösteren , çıktığı 13 mücadelede 25 puan toplayarak 4. sırada kendine yer buldu.

İkinci devre için çalışmalarını sürdüren 'da, sezon başında yabancı kontenjanında yer açabilmek adına bırakılan , sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilebilir.

Boyd'un takıma monte edilmesinin ardından 'ın talimatı doğrultusunda genç oyuncu Ajdin Hasic, başka bir takıma kiralık gitmesi de siyah-beyazlıların ligin ikinci devresine dair planları arasında. 19 yaşındaki genç oyuncuyu gelişim sağlaması açısından daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe göndermek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun durumunda göre sezon sonu karar vermeyi planlıyor.

3 GOL 1 ASİST!
ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, geçen sezon siyah-beyazlı temsilcisine Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle geldi. önce Ankaragücü'nde de kiralık oynayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre aldı.

Geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre alan Tyler Boyd, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

SON DAKİKA