Haberler Beşiktaş Basket maçında gerginlik çıktı

Basket maçında gerginlik çıktı

6. hafta erteleme maçında 'ye konuk olan rakibini mağlup etmeyi başardı. Mücadelede iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
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