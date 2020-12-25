Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Hatay BB'yi 69-57 yendi. Bradford 20 sayıyla zaferde önemli rol oynadı. Öte yandan, tribünde karşılaşmayı izleyen her iki takımın yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Basket maçında gerginlik çıktı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Hatay BB'ye konuk olan Beşiktaş HDI Sigorta rakibini mağlup etmeyi başardı. Mücadelede iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50