Haberler Beşiktaş Son dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!

Son dakika: Ankaragücü- maçı sonrası 'dan sözleri!

Son dakika... 'in 14. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılırken, çok değerli bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası konuşan mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, yaklaşan ara dönemine dair de planlarını açıkladı. İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:02 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:24
Son dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!

'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan attığı tek golle Ankara'dan 3 puanla dönerken, zirve takibini de sürdürdü.

Karşılaşma sonrası mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü , transfere dair de ipuçları verdi.

Hali hazırda kadro dışı olan oyuncularla yolların ayrılmasını gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın "Bizde 18 yabancı var. 'nin limitleri var. Dışarıda olan oyuncuları gönderebilirsek limit açabiliriz. 1-2 düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu, bilemiyorum. Ekonomi gerçekten 'de bütün takımlar için problem." dedi.

Playstation oynar gibi takım kuramıyoruz diyen Yalçın "Tamamen kulübün ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Zorundayız. Transferler de bu şekilde oldu. Kulübü sıkıntıya sokmayacak transferler. Kulüp zaten yeterince zor durumda. Elverdiğince, uygun olursa, kulübe sıkıntı yaratmayacak, oynamaya ihtiyacı olan 1-2 oyuncu düşünüyorum. Kısmet olur mu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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