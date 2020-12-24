Son dakika: Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş attığı tek golle Ankara'dan 3 puanla dönerken, zirve takibini de sürdürdü.

Karşılaşma sonrası mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, transfere dair de ipuçları verdi.

Hali hazırda kadro dışı olan oyuncularla yolların ayrılmasını gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın "Bizde 18 yabancı var. TFF'nin limitleri var. Dışarıda olan oyuncuları gönderebilirsek limit açabiliriz. 1-2 transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu, bilemiyorum. Ekonomi gerçekten Türkiye'de bütün takımlar için problem." dedi.

Playstation oynar gibi takım kuramıyoruz diyen Yalçın "Tamamen kulübün ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Zorundayız. Transferler de bu şekilde oldu. Kulübü sıkıntıya sokmayacak transferler. Kulüp zaten yeterince zor durumda. Elverdiğince, uygun olursa, kulübe sıkıntı yaratmayacak, oynamaya ihtiyacı olan 1-2 oyuncu düşünüyorum. Kısmet olur mu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.