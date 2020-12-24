Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan kritik toplantı! "Bir an olsun..."

'dan kritik toplantı! "Bir an olsun..."

Tesislerinde Ankaragücü maçı öncesi son idmanını yapan 'ta çalışmaların ardından mini bir toplantı vardı. 'ın hocası , öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Sergen Yalçın'dan kritik toplantı! "Bir an olsun..."

Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmaması gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam, "'in en iyisi olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.Gençhoca, sözlerine şöyle devam etti: "Ankara'da işimiz kolay olmayacak. Son 3 maçta 7 puan toplayan, sert bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bir an olsun rehavete girmemelisiniz. Bireysel anlamda onlarda da oyunun yönünü değiştirecek isimler var. Yalnızca sahaya konsantre olun ve bitiş düdüğünde kazanan biz olalım. Bu zorlu ve yoğun fikstürde hepinize güveniyorum" diye konuştu.

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