Sergen Yalçın'dan kritik toplantı! "Bir an olsun..."

Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmaması gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam, "Süper Lig'in en iyisi olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.Gençhoca, sözlerine şöyle devam etti: "Ankara'da işimiz kolay olmayacak. Son 3 maçta 7 puan toplayan, sert bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bir an olsun rehavete girmemelisiniz. Bireysel anlamda onlarda da oyunun yönünü değiştirecek isimler var. Yalnızca sahaya konsantre olun ve bitiş düdüğünde kazanan biz olalım. Bu zorlu ve yoğun fikstürde hepinize güveniyorum" diye konuştu.