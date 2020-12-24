Haberler Beşiktaş Kızılyıldız'da Sasa Obradovic dönemi sona erdi!

'da dönemi sona erdi!

'nde de mücadele eden Belgrad ekibinden yapılan açıklamada, Obradovic ve ekibi ile anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği belirtilirken, Obradovic'in 'ın efsaneleri arasında yer aldığı ve ayrılığın da en iyi ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:39
Kızılyıldız'da Sasa Obradovic dönemi sona erdi!

'ın en köklü basketbol kulüplerinden , başantrenör ile yollarını ayırdı.

Obradovic'e emekleri, çalışmaları ve profesyonelliği için teşekkür eden kulüp yönetimi, gelecekteki kariyerinde de başarılar diledi.

Açıklamada ayrıca, yeni başantrenörün kim olacağı konusunda en kısa zamanda bilgilendirme yapılacağı ifade edilirken, ülke medyası bu ismin 2013-2017 yıllarında takımı çalıştıran Karadağlı Dejan Radonjic olacağını öne sürdü.

Takımın başına geçen haziran ayında getirilen Sasa Obradovic yönetiminde Kızılyıldız mts, 'nde 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, Adriyatik (ABA) Ligi'nde ise 9 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

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