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Beşiktaşlı yıldız için flaş öneri! "Babasıyla konuşun"

Son dakika haberi: A Spor yorumcusu , programında eleştirilerin odağı olan siyah beyazlı futbolcu ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Sarıdağ, "Beşiktaş yönetimi Ljajic'in babası ile konuşsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:09
Beşiktaşlı yıldız için flaş öneri! "Babasıyla konuşun"

'ta krizi bitmek bilmiyor. . Sakatlığının ardından isteksiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Sırp futbolcu gece hayatındaki performansı ile de zirve yaptı.

A Spor yorumcusu , programında eleştirilerin odağı olan siyah beyazlı futbolcu Adem Ljajic ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Sarıdağ, "Beşiktaş yönetime söylüyorum, Adem Ljajic'in Beşiktaş'a gelmesinin en önemli sebebi babası. Siyah beyazlı yönetim Ljajic'in babası ile konuşsun. "Senin oğlun bunları yapıyor" desin. Çünkü Ljajic'in Beşiktaş'a gelmesinde babası çok etkiliydi." ifadelerini kullandı.

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