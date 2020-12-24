Beşiktaşlı yıldız için flaş öneri! "Babasıyla konuşun"

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi bitmek bilmiyor. . Sakatlığının ardından isteksiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Sırp futbolcu gece hayatındaki performansı ile de zirve yaptı.

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında eleştirilerin odağı olan siyah beyazlı futbolcu Adem Ljajic ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Sarıdağ, "Beşiktaş yönetime söylüyorum, Adem Ljajic'in Beşiktaş'a gelmesinin en önemli sebebi babası. Siyah beyazlı yönetim Ljajic'in babası ile konuşsun. "Senin oğlun bunları yapıyor" desin. Çünkü Ljajic'in Beşiktaş'a gelmesinde babası çok etkiliydi." ifadelerini kullandı.