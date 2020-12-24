Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan VAR tepkisi! "VAR niye var?"

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vida'nın tek golüyle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puana uzanan taraf oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Sergen Yalçın, "Soyunma odasında oyuncularıma duran toptan gol atmamız gerektiğini söyledim. Hafta içinde de bu maç için 'duran topun' önemini konuştuk ve çalıştık. Çünkü duran toplarda tehlikeliyiz. Önemli bir galibiyet aldık." dedi.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ZOR BİR MAÇTI"

"Kolay maç değildi, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler. İyi oynuyorlar. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici."

"SOYUNMA ODASINDA DURAN TOPTAN GOL ATMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

"Soyunma odasında oyuncularıma duran toptan gol atmamız gerektiğini söyledim. Hafta içinde de bu maç için 'duran topun' önemini konuştuk ve çalıştık. Çünkü duran toplarda tehlikeliyiz. Önemli bir galibiyet aldık."

"LJAJİC VE GÖKHAN SİVAS MAÇINDA DÖNMEZLER"

"Adem Ljajic ve Gökhan Töre 1 ayın üzerinde bizimle antrenman yapmıyorlar. Sivas maçında dönmezler. N'Sakala sakatlandı, durumu ne bilmiyorum. Değişik oyuncuları, değişik yerlerde oynatmalıyız. Bunlar da insan, sürekli değişmeliler. Onları da anlamak lazım."

"KİMSE 90 DAKİKA İYİ OYNAYAMAZ"

"Eleştirilere bakıyorum, ilk yarı şöyle, ikinci yarı böyle. Kimse 90 dakika iyi oynayamaz. Büyük takımsan iyi savunursun, illaki 1 gol atarız. İyi savunma yapmak lazım."

"YAN HAKEM NEYİ BEKLİYOR!"

"Arkaya atılan topların hepsi ofsayt. Bunlar pozisyon falan değil. 20 metre ofsaytı kaldırmıyor, yan hakem neyi bekliyor!"

"VAR NİYE VAR"

"Larin'in attığı golde, daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Pozisyon faul mü, değil mi bilmiyorum. Görmem lazım. Bana hakem erken düdük çaldı gibi geldi. Düdük çalınca VAR'a da gidemiyor. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin faul. Çok faul değil hocam. Ankaragücülü oyuncu kısa boylu. Alakası yok. VAR'a gitse gol olurdu. Halis Hoca niye düdük çalıyor, anlamadım. VAR niye var, bunun için var. VAR'dan faul derlerse gider bakar, iptal edersin. Çok kolay düdük. VAR'dan seyret, yine ver. Niye düdük çalıyorsun, VAR var. Gel seyret derlerse gider seyredersin. Anlam veremedim. Benim tepkim VAR ile ilgili. VAR bunun için var. Bekle orayı. VAR'dan sezon başından beri lehimize pozisyon yok."

"SİTEMİMİ BELİRTİYORUM TFF CEZA VERİYOR"

"Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz. Alanya maçından sonra Türk futbolunun içinde olduğu durumu anlattım, sonra neler oldu. Yeter mi?"