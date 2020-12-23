Fransızlar tarafından U-19 oyuncuları için hazırlanan listede Rıdvan Yılmaz'ın ismi dikkat çekti. En potansiyelli sol bekler listesinin zirvesinde Wolves'un Cezayir asıllı Fransız sol beki Ait Nouri yer aldı. Sportig'ten Nuno Mendes'in ikinci olduğu listede, Köln'den Katterbach 3'üncü ve Legia'dan Karbownik 4. gösterildi. Bu isimlerin ardından Rıdvan Yılmaz ise 5. sırada yer aldı.
Rıdvan Yılmaz TOP 5'te
Kartal'ın genç yıldız adayı Rıdvan Yılmaz dünyanın geleceği en parlak "19 yaş altı sol bekleri" listesinde yer aldı…
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50