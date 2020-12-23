Rıdvan Yılmaz TOP 5'te

Fransızlar tarafından U-19 oyuncuları için hazırlanan listede Rıdvan Yılmaz'ın ismi dikkat çekti. En potansiyelli sol bekler listesinin zirvesinde Wolves'un Cezayir asıllı Fransız sol beki Ait Nouri yer aldı. Sportig'ten Nuno Mendes'in ikinci olduğu listede, Köln'den Katterbach 3'üncü ve Legia'dan Karbownik 4. gösterildi. Bu isimlerin ardından Rıdvan Yılmaz ise 5. sırada yer aldı.