İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

Uzun süredir Beşiktaş'a döneceği konuşılan Cenk Tosun için artık İspanyol basını bile bu transferi sayfalarına taşımaya başladı.

Todofichajes sitesi, siyah-beyazlıların Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara hız verdiğini duyurup o ismin de Cenk olduğunu öne sürdü.

Haberde milli futbolcunun ocak ayında takıma katılacağının altı çizildi.

İLK O KUTLAMIŞTI

"Türkler, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Everton'a teklif yaptı" denilirken, Aboubakar ve Cenk ikilisinin daha önce de birlikte oynadığı hatırlatıldı.

"İngiltere'de tutunamayan Tosun, eski partneri ile yine işler çıkarabilir" yorumu yapıldı.

Ayrıca transferin satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi paylaşıldı. Aboubakar, döndüğünde ilk kutlayan isimlerden biri Cenk Tosun olmuştu.