Haberler Beşiktaş İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

İspanyollar da yazıyor! 'a geri dönüyor

için iddiaları basınında da yankılanmaya başladı. Haberlerde “Ada’da tutunamayan Cenk, eski partneri ile iyi işler çıkarabilir” denildi. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

Uzun süredir 'a döneceği konuşılan için artık basını bile bu transferi sayfalarına taşımaya başladı.

İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

Todofichajes sitesi, siyah-beyazlıların Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara hız verdiğini duyurup o ismin de Cenk olduğunu öne sürdü.

İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

Haberde milli futbolcunun ocak ayında takıma katılacağının altı çizildi.

İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

İLK O KUTLAMIŞTI
"Türkler, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Everton'a teklif yaptı" denilirken, Aboubakar ve Cenk ikilisinin daha önce de birlikte oynadığı hatırlatıldı.

İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

"İngiltere'de tutunamayan Tosun, eski partneri ile yine işler çıkarabilir" yorumu yapıldı.

İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

Ayrıca transferin satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi paylaşıldı. Aboubakar, döndüğünde ilk kutlayan isimlerden biri olmuştu.

İspanyollar da yazıyor! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

SADECE 36 DAKİKA OYNADI!
Everton'da bu sezon sadece 4 maça çıkan Cenk, hiç gol atamadı. Milli futbolcu, söz konusu mücadelelerde toplam sadece 36 dakika sahada kalabildi.

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