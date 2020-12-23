Derbi pazar

Beşiktaş'ın 6 haftalık maç programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım, sezonun 19. haftasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele 17 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Kara Kartal, 16 ile 21. haftalar arasında 4 maçına pazar günü çıkacak. Birer mücadelesini de çarşamba ve perşembe günleri oynayacak.