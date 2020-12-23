Haberler Beşiktaş Derbi pazar

Derbi pazar

'ın 6 haftalık maç programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım, sezonun 19. haftasında derbide ile karşılaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Derbi pazar

'ın 6 haftalık maç programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım, sezonun 19. haftasında derbide ile karşılaşacak. Mücadele 17 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. , 16 ile 21. haftalar arasında 4 maçına pazar günü çıkacak. Birer mücadelesini de çarşamba ve perşembe günleri oynayacak.

BİZE ULAŞIN