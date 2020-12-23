Beşiktaş'ın 6 haftalık maç programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım, sezonun 19. haftasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele 17 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Kara Kartal, 16 ile 21. haftalar arasında 4 maçına pazar günü çıkacak. Birer mücadelesini de çarşamba ve perşembe günleri oynayacak.
Derbi pazar
Beşiktaş'ın 6 haftalık maç programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım, sezonun 19. haftasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50