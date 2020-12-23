Beşiktaş Avrupa’da zirveye oynuyor!

Avrupa'nın 10 büyük ligi İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Belçika, Rusya ile Türkiye kıyaslandığında Beşiktaş'ı son 5 maçta geçen sadece tek bir kulüp var o da 19 gol atan Hollanda ekibi Ajax. Bu liglerde siyah-beyazlılarla aynı rakama sahip olan İngiltere Premier Lig devleri Liverpool, M. United ve Belçika'dan Genk, Beşiktaş'la birlikte 2. sırayı paylaşıyor. Siyah-beyazlılarda 11 farklı oyuncunun gol atması da dikkat çekiyor.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Beşiktaş, ligde yarın A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- beyazlılar, istasyon koşularının ardından çeşitli oyunlar oynadı. Pas, 5'e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, yarım sahada üç takım halinde turnuva maçları oynadı.

KARTAL'IN KEYFİ YERİNDE

Siyah-beyazlı takımın aldığı başarılı sonuçlar antrenman tempolarına ve keyifli çalışma saatlerine de yansıyor. Dünkü idman sırasında oldukça neşeli olan futbolcular görenlere 'Maşallah' dedirtti. Kendi aralarında şakalaşıp, güreşen oyuncular objektiflere yansıdı. Beşiktaş sosyal medya hesapları da Vida-Rıdvan arasındaki bir videoyu "Beşiktaş ailedir" başlığıyla yayınladı. Öte yandan bugün son idmanını yapacak olan Kartallar, saat 16.00'da başkente hareket edecek.