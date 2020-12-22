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'tan rakiplerine gözdağı! Son 5 sezonun en skorer dönemi

, ’la hücum gücünü artırdı. Ligin en çok gol atan takımı durumundaki siyah-beyazlılar, ‘Son 5 sezonun en skorer dönemini’ yaşıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 21:49 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Beşiktaş'tan rakiplerine gözdağı! Son 5 sezonun en skorer dönemi

Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor'u 4-0 yenen , teknik direktör yönetiminde hücumda performansını artırdı. Ligde 25 gol atan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesinde de iddiasını ortaya koydu. Kara , çıktığı 12 maçta fileleri 25 kez havalandırarak 2.08 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş böylece 25 golle ayrıca ligin en fazla gol atan takımı durumuna geldi ve son 5 sezonun en golcü performansını gösterdi. Siyah-beyazlılar, 'in teknik direktörlüğünde 2016-17 sezonunun 12 maçlık bölümünde 24 gol atarken, bir sonraki sezon 19 golde kaldı.

SON 8 MAÇTA 20 GOL
Güneş'in teknik direktörlüğünde 2018-19'daki 12 maçta 20 kez fileleri havalandıran Kartal, geçen sezon ile söz konusu maçları 15 golle tamamladı. Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunun 12 maçlık bölümünde ise 30 kaydetmişti. Sezonun ilk 4 maçında hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koyan siyah- beyazlı takım, söz konusu süreçte 5 gol atabildi. Beşiktaş, 6. haftadan itibaren ise golcü kimliğine büründü. Rakip filelere son 8 maçta 20 gol gönderen Kara Kartallar, 6 galibiyet ve 2 yenilgi alırken 18 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışına ortak oldu.


İÇERİDE AZ YİYOR
Siyah-beyazlılar, yediği 16 golle ise defansif anlamda ise iyi bir görüntü vermedi. Erzurumspor maçı Beşiktaş'ın gol yemediği 3'üncü karşılaşma oldu. Kartal'ın gol yemediği 3 maçı da kendi sahasında oynaması, Vodafone Park'ta kalesini daha iyi savunduğu sonucunu ortaya çıkardı. 12 maçta kalesinde 16 gol gören Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu 16 golün 12'sini deplasmanda oynadığı 6 maçta yerken,kendi sahasındaki 6 maçta ise sadece 4 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA DAHA GOLCÜ
Beşiktaş 25 golün 12'sini iç sahada atarken 13 golü de deplasmanda kaydetti. 4 maçta 3'er golü rakip ağlara bırakan siyah beyazlılar, ve BB Erzurumspor'u 4'er golle geçti. Beşiktaş'ın suskun kaldığı tek takım ise kendi sahasında 1-0 mağlup olduğu oldu.


11 OYUNCU GOL ATTI
Beşiktaş'ta 11 oyuncu ligdeki 12 maçta gol sevinci yaşadı. Aboubakar attığı 8 golle takımının ve ligin en golcü ismi haline gelirken, Larin fileleri 5 defa havalandırdı. Atiba 3 golle takımına katkı verirken, Mensah 2 kez gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip, N'Sakala, N'Koudou, Vida, ile kadro dışı kalan Boyd ve Lens ligde birer gol kaydetti.

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