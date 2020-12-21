İç sahada galibiyet serisi

Siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor galibiyetiyle iç sahada üst üste 4. maçını kazandı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden itibaren Vodafone Park'ta üst üste 3 maç kazanabilen siyah-beyazlılar, bu seriyi de yükseltmiş oldu. Sezonun ilk iç saha maçında Antalyaspor ile berabere kalan ve ardından evindeki diğer maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sonrasında çıktığı 4 maçta da rakiplerine puan kaptırmadı. Yeni Malatyaspor'u 1-0, Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı da 3-0 yenen Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında da farka koştu.