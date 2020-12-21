Aboubakar’ın tek rakibi Zlatan Ibrahimovic! Dikkat çeken istatistik

Erzurum karşısında iki gol birden bulan ve gol krallığı listesinde ulaştığı 8 gol ile ilk sıraya yükselen Aboubakar, maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına girdi.

Sabah'ın derlediği habere göre; maç başına 0,80 gol ortalamasına sahip olan Kamerunlu futbolcu 1,67 gol ortalamasıyla Zlatan Ibrahimovic'in ilk sırada olduğu listede 11.sıraya yükseldi.

Başarılı golcü sakatlık riski söylemleri içerisinde transfer olduğu Beşiktaş'ta son iki sezonda attığı 7 gol sayısını 13.hafta itibarıyla geride bırakırken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan golcüler içerisinde sadece Cristiano Ronaldo, Haaland, Salah, Mbappe, Lukaku gibi önemli isimlerin gerisinde kaldı.