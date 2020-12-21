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Aboubakar’ın tek rakibi Zlatan Ibrahimovic! Dikkat çeken istatistik

'ın Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran ve krallık yarışında 8 golle zirveye yerleşen Vincent Aboubakar, maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına girdi. İşte o istatistik...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:52 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:06
Aboubakar’ın tek rakibi Zlatan Ibrahimovic! Dikkat çeken istatistik

karşısında iki gol birden bulan ve gol krallığı listesinde ulaştığı 8 gol ile ilk sıraya yükselen Aboubakar, maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına girdi.

Sabah'ın derlediği habere göre; maç başına 0,80 gol ortalamasına sahip olan Kamerunlu futbolcu 1,67 gol ortalamasıyla Zlatan Ibrahimovic'in ilk sırada olduğu listede 11.sıraya yükseldi.

Başarılı golcü sakatlık riski söylemleri içerisinde transfer olduğu 'ta son iki sezonda attığı 7 gol sayısını 13.hafta itibarıyla geride bırakırken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de yer alan golcüler içerisinde sadece , Haaland, Salah, Mbappe, Lukaku gibi önemli isimlerin gerisinde kaldı.

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