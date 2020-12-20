Kartal kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Erzurum maçı 11'i

Ligdeki son maçında Alanyaspor'a yenilmesinin ardından Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalıp moral tazeleyen Beşiktaş, yeni bir galibiyet serisi başlatmak için bugün sahaya çıkacak. Siyah- beyazlı takım, Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri yeni bir zaferle zirve yarışından kopmamak amacında. Erzurum karşısında tüm planlar mutlak 3 puan üzerine kurulmuş durumda.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Öte yandan Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic oynayamayacak. Bu arada Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi. Siyah- beyazlılar, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki maçı da 3-2'lik skorlarla kazanan Erzurumspor tur atlayan taraf olmuştu.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar

BB Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Murat, İbrahim, Obertan, Kaan, Emrah, Novikovas, Gomes