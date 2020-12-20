Haberler Beşiktaş Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

- . Erzurumspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

'in 13. haftasında sahasında . Erzurumspor'u konuk edecek.  Son dönemlerde çıkış yakalayan Beşiktaş, BB. Erzurumspor'u mağlup ederek mağlubiyetini unutmak istiyor. Deplasman ekibi ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik müsabaka öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 17:59 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 18:03
Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile . Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BB ERZURUMSPOR TAM KADRO BEŞİKTAŞ EKSİK
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan ile Adem Ljajic de takımdaki yerlerini alamayacak isimler. Genç kaleci Utku da kadroya dahil edilmedi.

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