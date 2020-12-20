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- Erzurumspor maçı sonrası 'dan Vida yorumu! "Enteresan..."

Süper Lig'in 13. haftasında , Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele siyah beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası teknik direktör , basına yaptığı açıklamada takımının genel gidişatını ve Vida'nın estetik golünü yorumladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 22:24
Beşiktaş - Erzurumspor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Vida yorumu! "Enteresan..."

, ligin 13. haftasında zirve yarışı adına kritik bir galibiyet aldı. Erzurumspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Kara Kartal, zirveye bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör , maç sonrası takımını değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın konuşması şu şekilde oldu:

"En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da... Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi.

Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İlk bölümde savunmayı aşamadık. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir 45 dakikaydı ama golü bulamadık.

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır."

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