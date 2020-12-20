Beşiktaş - Erzurumspor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Vida yorumu! "Enteresan..."

Beşiktaş, ligin 13. haftasında zirve yarışı adına kritik bir galibiyet aldı. Erzurumspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Kara Kartal, zirveye bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası takımını değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın konuşması şu şekilde oldu:

"En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da... Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi.

Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İlk bölümde savunmayı aşamadık. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir 45 dakikaydı ama golü bulamadık.

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır."