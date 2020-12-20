Beşiktaş - BB. Erzurumspor Süper Lig maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Beşiktaş ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor..

BB ERZURUMSPOR TAM KADRO BEŞİKTAŞ EKSİK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, karşılaşmada forma giyemiyor. Ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımdaki yerlerini alamadı. Genç kaleci Utku da kadroya dahil edilmedi.