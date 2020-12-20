Haberler Beşiktaş Beşiktaş - BB. Erzurumspor Süper Lig maçı | CANLI

- . Erzurumspor maçı | CANLI

'in 13. haftasında sahasında . Erzurumspor'u konuk ediyor.  Son dönemlerde çıkış yakalayan Beşiktaş, BB. Erzurumspor'u mağlup ederek mağlubiyetini unutmak istiyor. Deplasman ekibi ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 17:59 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 18:52
Beşiktaş - BB. Erzurumspor Süper Lig maçı | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile . Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor..

BB ERZURUMSPOR TAM KADRO BEŞİKTAŞ EKSİK
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, karşılaşmada forma giyemiyor. Ayrıca sakatlıkları bulunan ile Adem Ljajic de takımdaki yerlerini alamadı. Genç kaleci Utku da kadroya dahil edilmedi.

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