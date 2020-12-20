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- . maçı sonrası N'Koudou'dan Vida'ya esprili gönderme! "10 defa denese..."

'in 13. haftasında . 'u 4-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran 'ta Hırvat stoper 'nın attığı gol gündem oldu. Yaptığı klas topuk vuruşuyla fileleri havalandıran yıldız savunmacıya takım arkadaşı N'Koudou esprili bir şekilde takıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 21:29
Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı sonrası N'Koudou'dan Vida'ya esprili gönderme! "10 defa denese..."

'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle farklı geçen siyah-beyazlılarda maça damgasını vurdu. Topukla attığı gol oldukça beğenilen Hırvat savunmacıya takım arkadaşı N'Koudou esprili bir şekilde takıldı.

"10 DEFA DENESE 1 KERE ATABİLİRDİ"
Fransız kanat oyuncusu açıklamasında; "Gol atmak güzel, gol atmak güzel bir şey. Galibiyetle ilgili konuşmak lazım daha çok. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan ötürü çok mutluyum. Vida'nın golü çok güzeldi ama 10 kere denese ancak 1 kere atabilirdi. Ben gülmeyi, mutlu olmayı seviyorum. Başkalarını da mutlu etmeyi seviyorum. Hiç değişmeyeceğim, hep böyle kalacağım." dedi.

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