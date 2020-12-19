Beşiktaş'tan imza şov! Tam 4 isim...

Beşiktaş yönetimi, tamamı A takım kadrosunda yer alan ve ikisi banko oynayan dört genç oyuncusuyla uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda iç transfer politikasını belirleyen siyah beyazlılar, düzenli olarak forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz ile kadroda sıklıkla yer bulan stoper Erdoğan Kaya ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'a 5'er yıllık mukavele teklifi götürdü.

MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde yönetimin önerisine olumlu yanıt veren ilk isim Rıdvan oldu.

Her konuda anlaşma sağlanan 19 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak.

Tıpkı Rıdvan gibi ücretlerinde ciddi oranda iyileştirme yapılan diğer gençlerden Ersin'in de imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.