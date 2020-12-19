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'tan imza şov! Tam 4 isim...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da çalışmalarını sürdüyor. Devre arasında takıma katılacak isimler üzerinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar bir yandan da iç transfere yoğunlaştı. Kara 'ın 4 genç futbolcuya imza attıracağı ortaya çıktı. 'ın raporları doğrultusunda harekete geçen yönetim, 4 isme 5'er yıllık kontrar önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:59
Beşiktaş'tan imza şov! Tam 4 isim...

yönetimi, tamamı A takım kadrosunda yer alan ve ikisi banko oynayan dört genç oyuncusuyla uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan imza şov! Tam 4 isim...

Teknik direktör 'ın raporları doğrultusunda iç politikasını belirleyen siyah beyazlılar, düzenli olarak forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz ile kadroda sıklıkla yer bulan stoper Erdoğan Kaya ve orta saha oyuncusu Kayra Yılmaz'a 5'er yıllık mukavele teklifi götürdü.

Beşiktaş'tan imza şov! Tam 4 isim...

MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde yönetimin önerisine olumlu yanıt veren ilk isim Rıdvan oldu.

Beşiktaş'tan imza şov! Tam 4 isim...

Her konuda anlaşma sağlanan 19 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'tan imza şov! Tam 4 isim...

Tıpkı Rıdvan gibi ücretlerinde ciddi oranda iyileştirme yapılan diğer gençlerden Ersin'in de imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan imza şov! Tam 4 isim...

Erdoğan ve Kayra ile da kısa sürede anlaşma sağlanarak sözleşme yenilenmesi bekleniyor. (Hürriyet)

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