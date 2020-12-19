Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş Dorukhan Toköz ve transfer açıklaması!

'tan flaş ve açıklaması!

İletişim Başkanı Erol , ile görüşmelerin devam ettiğini belirtip, “Bu camiayı herkes kolay bulamaz” dedi. Öte yandan Kaynar, açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:55 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan flaş Dorukhan Toköz ve transfer açıklaması!

Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol , ortacizgi.com'a konuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 'e teklifin yapıldığını söyleyen Kaynar, "Görüşmeler sürüyor. Kararı başkan verecektir. Gerekli teklif yapıldı. Dorukhan da artık karar vermelidir. Beşiktaş gibi camiayı herkes kolay kolay bulamaz. Bunun için doğru değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah doğruyu bulur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan flaş Dorukhan Toköz ve transfer açıklaması!

1-2 TAKVİYE OLACAK
Futbol takımının günden güne iyiye gittiğini ifade eden Erol , Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 1-2 takviye isteyebileceğini de söyledi. Kaynar, "Kadro olarak derinliğimiz var. Ocak ayında hocamız belki 1-2 takviye isteyebilir.

Beşiktaş'tan flaş Dorukhan Toköz ve transfer açıklaması!

Hem 11 oynayan hem de sonradan giren oyuncuların performansı bizi de hocayı da memnun ediyor. doğru yolda, daha da iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Erol , Talisca'nın paylaşımlarını ise doğru bulmadığını ifade etti.

Beşiktaş'tan flaş Dorukhan Toköz ve transfer açıklaması!

2018'de Eskişehir'den 150 bin euro'ya gelen Dorukhan, değerini 5 milyon euro'ya çekti. Bu sezon 13 maça çıkan 24'lük orta saha 1 asist yaptı. Toplamda 47 maçta 3 gol, 4 asisti var.

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