Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan futbolculara mesaj! "Galatasaray derbisine kadar..."

'dan futbolculara mesaj! " derbisine kadar..."

Kupada moral bulan ’ta , ’taki maçına kadar kayıp istemiyor. ’da hedef, zorlu maça rahat çıkmak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:51 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Sergen Yalçın'dan futbolculara mesaj! "Galatasaray derbisine kadar..."

Ligde Alanya'ya kaybettikten sonra kupada Tarsus'u 3-1'le eleyen moral topladı. Siyah-beyazlılar ara vermeden ligde ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 21 günde 6 karşılaşmaya çıkacak siyah-beyazlılar, 'taki derbisine kadar puan kaybı yaşamak istemiyor.

Kupa maçından sonra, "İlk 11'de forma giyecek 15-16 oyuncumuz olduğunu gördüm" diyen , sıkışık fikstürde herkesten yararlanmak istiyor. Genç teknik adam, Fenerbahçe-Alanya ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarının oynanacağı bu süreçte rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı hedefliyor. Takıma önlerindeki 6 maçın çok kritik olduğunu aktaran Yalçın, "Rakiplerin birbiriyle oynayacağı haftaları kayıpsız geçmeliyiz. Derbiye lider çıkarsak daha rahat oynarız. Bunu başaracak gücümüz var" diyerek oyuncularına moral aşıladı. Beşiktaş ligde 21 günde Erzurum, Ankaragücü (D), , (D), Ç.Rize ve Hatay'la (D) karşılaşacak.

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