Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'a konuk olmuş ve karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Aynı hafta Fenerbahçe'nin de mağlup olması, Galatasaray'ın bay geçmesi siyah beyazlıları biraz olsun sakinleştirmeye yetmişti.

Bunun ardından Beşiktaş, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tarsus İdmain Yurdu'nu evinde konuk ederken, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Maç sonunda Kara Kartal aldığı galibiyet sonrası adını son 16 turuna yazdırırken, bir diğer Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor ile eşleşmişti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Tarsus İdman Yurdu maçında yaptığı analiz sonrası Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak BB Erzurumspor maçına ilişkin önemli bir karar aldı.

KALEDE DEĞİŞİM OLACAK

Bilindiği üzere Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de oynanan Gaziantep maçında kırmızı kart görmüş ve bunun ardından Sergen Yalçın tarafından cezasını çekmesine karşın kulübeye hapsedilmişti.

Yalçın, bu kararından Tarsus İdman Yurdu maçında yeniden Ersin Destanoğlu'na şans verdi. 1. kaleci olarak gördüğü Utku Yuvakuran'ın, resmi kaynaklarca açıklanmasa da corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıkması sonucu siyah beyazlı kulübün teknik patronu bu kararı almıştı.

Ancak Ersin, Sergen Yalçın'ın beklentilerini karşılayamadı. Genç eldivenin bulunduğu kaleye 2 kez isabetli şut geldi ve 1'i gol oldu.

Bununla beraber Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nu yetersiz buldu ve BB Erzurumspor maçında yeniden değişime gitmeyi ön gördü.