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'ta kaleci kararı! Erzurum'a karşı...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşan , mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Kara Kartal Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Öte yandan Beşiktaş'ta kaleci konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte 'ın o kararı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:02
Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'a konuk olmuş ve karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

Aynı hafta Fenerbahçe'nin de mağlup olması, Galatasaray'ın bay geçmesi siyah beyazlıları biraz olsun sakinleştirmeye yetmişti.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

Bunun ardından , hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tarsus İdmain Yurdu'nu evinde konuk ederken, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

Maç sonunda Kara Kartal aldığı galibiyet sonrası adını son 16 turuna yazdırırken, bir diğer Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor ile eşleşmişti.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

teknik direktörü , Tarsus İdman Yurdu maçında yaptığı analiz sonrası Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak BB maçına ilişkin önemli bir karar aldı.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

KALEDE DEĞİŞİM OLACAK
Bilindiği üzere , Süper Lig'de oynanan Gaziantep maçında kırmızı kart görmüş ve bunun ardından tarafından cezasını çekmesine karşın kulübeye hapsedilmişti.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

Yalçın, bu kararından Tarsus İdman Yurdu maçında yeniden 'na şans verdi. 1. kaleci olarak gördüğü 'ın, resmi kaynaklarca açıklanmasa da corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıkması sonucu siyah beyazlı kulübün teknik patronu bu kararı almıştı.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

Ancak Ersin, 'ın beklentilerini karşılayamadı. Genç eldivenin bulunduğu kaleye 2 kez isabetli şut geldi ve 1'i gol oldu.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

Bununla beraber , 'nu yetersiz buldu ve BB maçında yeniden değişime gitmeyi ön gördü.

Beşiktaş'ta kaleci kararı! Sergen Yalçın Erzurum'a karşı...

3 İHTİMAL VAR
Buna göre öncelikle 'ın yeni corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarını bekleyecek. Utku'dan istenilen mesajın gelmemesi halinde Yalçın, %50'şer ihtimalle ya da 16 yaşındaki 3. eldiven Emre Bilgin'i sahaya sürebilir.

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