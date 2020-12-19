Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Siyah beyazlıların kamp kadrosunda 4 isim yer almadı.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.

ROSIER CEZALI

Sarı kart cezalısı Valentin Rosier, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kat gören Rosier, cezalı duruma düştü.

TÖRE VE LJAJIC YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, maçta forma giyemeyecek.

Gökhan Töre ile Ljajic, sakatlıkları nedeniyle ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı. Öte yandan Utku Yuvakuran da kafilede yer almadı.