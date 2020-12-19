Süper Lig takımlarıyla ismi uzun süredir anılan Ahmed Musa, Al Nasr'dan ayrılıp bonservisini eline alınca Beşiktaş'ın da gündemine girdi.





28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2018'de Leicester'dan 16.5 milyon euro'ya transfer olduğu Suudi Arabistan kulübüyle 2.5 yıllık birlikteliğine ekim ayında son vermişti.





Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen Ahmed Musa ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.





41 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş yönetiminin miktarı 500 bin euro seviyelerine indirmeye çalıştığı ve takım bütçesini aşmak istemediği de ifade edildi. Hızı ve çabukluğuyla rakiplerin başını döndüren, kaleye direkt giderek gol yollarında takımını coşturan Ahmed Musa'nın Başakşehir'in de listesinde olduğu öğrenildi.



