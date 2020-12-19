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'a Nijeryalı bomba! İlk temas kuruldu

, Al Nasr ile yollarını ayıran 28 yaşındaki yıldız Ahmed Musa ile ilk teması kurdu. Hızıyla rakiplerinin başını döndüren Nijeryalı futbolcu, ’in de listesine girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Transfer haberi: Beşiktaş'a Nijeryalı bomba! İlk temas kuruldu

Süper Lig takımlarıyla ismi uzun süredir anılan Ahmed Musa, Al Nasr'dan ayrılıp bonservisini eline alınca 'ın da gündemine girdi.

Transfer haberi: Beşiktaş'a Nijeryalı bomba! İlk temas kuruldu

28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2018'de Leicester'dan 16.5 milyon euro'ya olduğu Suudi Arabistan kulübüyle 2.5 yıllık birlikteliğine ekim ayında son vermişti.

Transfer haberi: Beşiktaş'a Nijeryalı bomba! İlk temas kuruldu

Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen Ahmed Musa ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. 'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.

Transfer haberi: Beşiktaş'a Nijeryalı bomba! İlk temas kuruldu

41 MİLYON EURO ÖDENDİ
yönetiminin miktarı 500 bin euro seviyelerine indirmeye çalıştığı ve takım bütçesini aşmak istemediği de ifade edildi. Hızı ve çabukluğuyla rakiplerin başını döndüren, kaleye direkt giderek gol yollarında takımını coşturan Ahmed Musa'nın 'in de listesinde olduğu öğrenildi.

Transfer haberi: Beşiktaş'a Nijeryalı bomba! İlk temas kuruldu

Futbola ülkesinde Kano Pillars altyapısında başlayan Musa, 2010'da Venlo'ya gitti, 2012'de CSKA'ya 5 milyon euro'ya geçti. 2016'da Leicester'a 19.5 milyon euro'ya satılan yıldız futbolcu, 2018'de Al Nasr'a 16.5 milyon euro'ya oldu ve bugüne kadar bonservisine 41 milyon euro ödendi.

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