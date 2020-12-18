Sergen Yalçın maç sonu patladı! 'Sözlerimin nesi VAR!'

PFDK’dan aldığı cezaya isyan eden Yalçın: Söylediklerimin nesi sportmenliğe aykırı? VAR daha lehimize karar vermedi
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 00:09Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 07:05
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gündeminden maçtan çok PFDK'dan aldığı ceza vardı. Alanyaspor maçındaki aykırı açıklamaları nedeniyle 36 bin TL para cezası alan Yalçın, bununla ilgili "Sportmenliğe aykırı açıklama gerekçesiyle para cezası aldım. Sportmenliğe aykırı ne var merak ediyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Ben Türk futbolunun doğal yapısını anlattım. Sadece sezon başından beri VAR'da bizim maçlarımıza bakın dedim. Türk futbolu ile ilgili düşüncelerimi belirttim ve herhalde bununla ilgili bir hakkım vardır" ifadesini kullandı. Yalçın şöyle devam etti: VAR daha lehimize karar vermedi, aleyhimize verilenlere bir baksınlar. Biz VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi söylüyoruz, herhalde bunu söyleyebiliriz.