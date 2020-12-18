Beşiktaş yönetimi Talisca'ya böyle tepki gösterdi!

Sabah'ta yer alan habere göre Brezilyalı oyuncunun bunu takipçi sayısını 1 milyona yükseltmek için yaptığı ifade edildi. Beşiktaş yönetimi ise bu duruma sert tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda, "Talisca yaptığı paylaşımlarla taraftarımızı heyecanlandırıyor ama işin gerçeği biz onun kazandığı paraları ödeyemeyiz. Bizim şartlarımızda 1.5 milyon euro'ya oynayacaksa buyursun gelsin. Ancak kendisinin böyle bir talebi yokken sürekli olarak Beşiktaş üzerinden reklam yapması, taraftarımıza oynaması doğru değil. Bizi de zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.