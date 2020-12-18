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yönetimi 'ya böyle tepki gösterdi!

Son dakika transfer haberleri... Son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Anderson 'ya, siyah-beyazlı yönetim tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 08:16
Beşiktaş yönetimi Talisca'ya böyle tepki gösterdi!

'ın eski yıldızı Anderson , son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Beşiktaş yönetimi Talisca'ya böyle tepki gösterdi!

'ta oynadığı 2017-18 sezonundaki performansıyla hafızalara kazınan ve gittiği günden bu yana geri dönüşü konuşulan Anderson 'nın amacı ortaya çıktı...

Beşiktaş yönetimi Talisca'ya böyle tepki gösterdi!

Sabah'ta yer alan habere göre Brezilyalı oyuncunun bunu takipçi sayısını 1 milyona yükseltmek için yaptığı ifade edildi. yönetimi ise bu duruma sert tepki gösterdi.

Beşiktaş yönetimi Talisca'ya böyle tepki gösterdi!

Çin'in Guangzhou takımına 2 sezon önce 25 milyon Euro maliyetle transfer olan ve yıllık 8 milyon euro maaş alan 26 yaşındaki futbolcunun mevcut şartlarda 'a dönüşü imkansız.

Beşiktaş yönetimi Talisca'ya böyle tepki gösterdi!

Siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda, " yaptığı paylaşımlarla taraftarımızı heyecanlandırıyor ama işin gerçeği biz onun kazandığı paraları ödeyemeyiz. Bizim şartlarımızda 1.5 milyon euro'ya oynayacaksa buyursun gelsin. Ancak kendisinin böyle bir talebi yokken sürekli olarak üzerinden reklam yapması, taraftarımıza oynaması doğru değil. Bizi de zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.

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