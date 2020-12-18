Beşiktaş tam yol ileri

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşılaştığı 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu rahat geçti: 3-1. A Spor'dan yayınlanan mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlı takım, 30. dakikada Valentin Rosier'in golüyle öne geçti. Oldukça rahat bir performas gösteren Kara Kartal, 39'da ise formda golcüsü Larin ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken Beşiktaş, ikinci devrede de baskısını sürdürdü.

MORAL BULDU

56. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, Oğuzhan'ın şık pasını gole çevirdi: 3-0... Kartal, golden sonra da ataklarına devam edip sınırsız pozisyona girse de devamını getiremedi. Skoru belirleyen gol ise 80'de Tarsuslu Mertcan'dan geldi. Beşiktaş bu sonuçla Son 16 Turu'na adını yazdırdı. Yedek ağırlıklı kadrosuna rağmen net bir sonuçla sahadan ayrılan siyah- beyazlılar, ligde oynayacağı BB Erzurumspor maçı öncesi de moral buldu.

7 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Kartal, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı. Siyah- beyazlı ekipte Aboubakar, Atiba, Ghezzal, Welinton ve Utku gibi isimler Tarsus maçında kadroda yer almadı. Alanya ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef ile Rıdvan ise mücadeleye yedek başladı.

LARıN AYNEN DEVAM

SİYAH-beyazlı takımın Kanadalı golcüsü Cyle Larin dün de görevini yaptı. Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın kazandığı puanlarda büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, Tarsus'a karşı da skorer kimliğini gösterdi. Larin, bu sezon 13 maçta 7 gole ulaştı.



17'lik Serdar göreve

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tarsus karşısında genç stoper Serdar Saatçi'yi de sahaya sürdü. 17 yaşındaki futbolcu böylece A takımla ilk resmi karşılaşmasına çıkmış oldu. 73. dakikada Vida'nın yerine oyuna dahil olan Serdar, yerinde müdahaleleri ve uyumu ile tam not aldı.