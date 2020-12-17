Sergen Yalçın'dan kupa uyarısı: Kötü sürpriz istemiyorum!

Ligde oynadığı son maçta Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta akıllar hem bugünkü Tarsus maçında hem de hafta sonu oynanacak olan BB Erzurumspor sınavında. Bugün bazı isimleri dinlendirerek hafta sonuna saklayacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, dün idman öncesi takıma yaptığı konuşmada iki kulvarda gitmenin de öneminden bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önceliğimiz tabii ki lig ama kupayı da boş verme şansımız yok. Burası büyük bir kulüp ve büyük kulüpler her kupaya taliptir" dedi. Alanyaspor yenilgisini unutmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Yalçın, "Bu yıl ekstra bir sezon sezon yaşanıyor. Bir takım 3 galibiyetle 10 sıra birden yükselebilir ve daha lig çok uzun. Zaman zaman biz de düşüşler yaşayabiliriz ama bunu herkes yaşayacak" diye konuştu.

DOMAGOJ VIDA İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Oyuncularından performanslarını sezonun geneline yaymaları isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcı "Herkese elbet forma şansı gelecektir. Gelen şansı iyi kullanan 11'de devam eder. Bunun örneklerini görüyorsunuz" sözleriyle yedek kalanları da motive etti. Sergen Yalçın son olarak "Kupada elenme şansımız yok. Bu camianın bizden beklentisi büyük ve rakibimiz bizi yenip sükse yapmak için sahaya çıkacak. Tatsız bir sonucu asla kabul etmeyeceğim, kötü sürpriz istemiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sergen Yalçın'ın bugünkü maçta forma vermesinin beklendiği Domagoj Vida ile antrenman sonrası özel bir görüşme yaptığı kaydedildi. Hırvat stoper, son olarak ligin 7'nci haftasındaki 3-1 kaybedilen Gaziantep FK karşılaşmasında formasını giymişti.

FABRICE N'SAKALA GÖREVE HAZIR

Formayı genç arkadaşı Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da bugün 11'de olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, son olarak Kasımpaşa maçında oyuna sonradan giren 30 yaşındaki sol beki oynatıp Rıdvan Yılmaz'ı dinlendirmek istediği belirtildi. Kongolu futbolcunun da göreve hazır olduğunu hocasına söylediği kaydedildi.

KALE ERSİN'E EMANET

Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında kaleyi Utku Yuvakuran'a kaptıran Ersin Destanoğlu'nun bugünkü Tarsus İdmanyurdu mücadelesiyle görev alması bekleniyor. Yeniden hocasının gözüne girmek için çok çalışan Ersin'in rekabeti teknik heyeti sevindiriyor.

5 AS OYUNCU KADRODA YOK

Kartal, bugünkü Tarsus maçında 5 as oyuncusundan yoksun olacak. Sergen Yalçın; Utku Yuvakuran, Wellinton, Aboubakar, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'e kamp kadrosunda yer vermedi. Yalçın ayrıca iyice umut kestiği Sırp futbolcu Adem Ljajic'i de listeye dahil etmedi.