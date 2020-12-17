Haberler Beşiktaş Kafa karıştıran hareket! Amacın ne Talisca?

Kafa karıştıran hareket! Amacın ne ?

'de işler istediği gibi gitmeyen 'nın 'a dönmek mi istediği, yoksa popülerlik peşinde mi olduğu kafaları karıştırdı. Taraftar da artık sambacıya tepki gösteriyor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:16 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Kafa karıştıran hareket! Amacın ne Talisca?

Zaman zaman geri döneceği konuşulan , sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırırken, amacının aslında takipçi kazanmak olduğu iddia edilmişti. Brezilyalı futbolcu, 'la ilgili gönderileri nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlardan çok sayıda yorum alıyor. 'de ligin ne zaman başlayacağının belli olmaması ve yabancı oyuncular için belirlenen üst maaş limiti Talisca'yı her geçen gün Beşiktaş'a biraz daha yaklaştırsa da sambacının niyeti kestirilemiyor.

Yönetimin tekrar takıma kazandırmak istediği Talisca'nın gerçekten gelmek mi istediği yoksa popülerlik için mi paylaşım yaptığı kafalarda soru işareti bırakıyor. Daha önce oyuncunun fotoğraflarına 'Come to Beşiktaş' yazan taraftarlar da "Gelmeyeceksen takipten çıkacağız" yorumları atmaya başladı. Talisca son olarak bir fotoğrafına Türkçe ' yükseliyor' yazarak siyah-beyazlıları heyecanlandırmıştı.

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