Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

ile arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

Son dakika transfer haberleri... Bir süredir Beşiktaş'la sözleşme uzatmak için maaş konusunda anlaşma sağlayamayan 'ün siyah-beyazlı yönetimden talebi, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:42
Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

'ta geleceği en tartışmalı isimlerin başında 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geliyor...

Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan, bir süredir siyah-beyazlı yöneticilerle mukavele yenileme görüşmeleri yapıyordu.

Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

Ancak Takvim'de yer alan habere göre ile arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. İşte nedeni...

Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni kontrat için yıllık 15 milyon TL'nin yanı sıra imza parası da isteyince görüşmeler tıkandı.

Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

Dorukhan'a senelik 7 milyon TL garanti ücret maç başına da 100 bin TL öneren yönetimi ise, bu rakamın üzerine çıkmayı düşünmüyor.

Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

Tarafların haftaya bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

'a 2018 yazında Eskişehirspor'dan transfer olan , siyah-beyazlı formayla çıktığı 46 maçta 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

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