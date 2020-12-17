Dorukhan Toköz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! İşte sürpriz talep

Beşiktaş'ta geleceği en tartışmalı isimlerin başında 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz geliyor...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan, bir süredir siyah-beyazlı yöneticilerle mukavele yenileme görüşmeleri yapıyordu.

Ancak Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş ile Dorukhan Toköz arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. İşte nedeni...

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni kontrat için yıllık 15 milyon TL'nin yanı sıra imza parası da isteyince görüşmeler tıkandı.

Dorukhan'a senelik 7 milyon TL garanti ücret maç başına da 100 bin TL öneren Beşiktaş yönetimi ise, bu rakamın üzerine çıkmayı düşünmüyor.

Tarafların haftaya bir kez daha masaya oturması bekleniyor.