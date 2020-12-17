Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

'tan flaş kararı! ...

’taki ikinci dönemine nefis bir başlangıç yapan , sergilediği performansla dev kulüplerin radarına takıldı. Siyah-beyazlı yönetim ise 1+1 yıllık anlaşması bulunan golcü için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:35 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 01:32
Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

İkinci kez olduğu ile yeniden form tutan 'ın talipleri de kapıya dayandı.

Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

golcünün son 4 maçta ağları sarsıp toplam 5 gol atması ile birlikte menajerler nabız yoklamaya başladı.

Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

'ın ise oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Porto'dan bedelsiz alınan ve 1+1 yıllık imza attırılan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon 30 maça çıkması halinde kontratı otomatik uzayacak.

Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

Deneyimli futbolcu, şimdiye kadar siyah-beyazlı forma ile 9 mücadelede görev aldı.

Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

KONTRAT SAYESİNDE ELİ GÜÇLÜ
Sabah'ın haberine göre; oyuncunun performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Ancak yapılan sağlam kontrat nedeniyle bu transferde eli güçlü olan taraf .

Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

Siyah-beyazlı takıma gelirken büyük fedakârlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan 'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor.

Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor.

Beşiktaş'tan flaş Vincent Aboubakar kararı! Transfer...

yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayı 'cebinde' tutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.

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