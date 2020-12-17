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'ta ocak ayının ilk yolcusu belli oldu! 'den...

Son dakika haberleri... 'de son maçına kadar yükselen bir form grafiğine sahip olan Beşiktaş'ta, alınan yenilgi sonrası moraller bozuldu. Teknik direktör da devre arası transfer döneminde gönderilecek ilk ismi belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:52 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:53
Beşiktaş'ta ocak ayının ilk yolcusu belli oldu! Süper Lig'den...

'de son olarak Aytemiz 'la deplasmanda karşı karşıya gelen , sahadan 2-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş'ta ocak ayının ilk yolcusu belli oldu! Süper Lig'den...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör , ocak ayı dönemine yaklaşılırken takımdaki oyuncularla ilgili raporunu da hazırlıyor.

Beşiktaş'ta ocak ayının ilk yolcusu belli oldu! Süper Lig'den...

Devre arasında takımdan gönderilecek ilk isim de netleşiyor...

Beşiktaş'ta ocak ayının ilk yolcusu belli oldu! Süper Lig'den...

'ın dönemi kapandığında adı liste dışı kalacaklar arasında yer alan ancak taraftar baskısı ve uzun değerlendirmeler sonucu kadroda tutulan Ajdin Hasic'in devre arası kiralık olarak gönderilmesi gündemde...

Beşiktaş'ta ocak ayının ilk yolcusu belli oldu! Süper Lig'den...

Sabah'ta yer alan habere göre 19 yaşındaki oyuncu için kulüplerine öncelik verildiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta ocak ayının ilk yolcusu belli oldu! Süper Lig'den...

Boşnak futbolcu 2 hafta arayla 2 kez corona virüsüne yakalandığı için maçları kaçırmıştı.

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