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için 'den sürpriz iddia! derken...

için nabız yoklayan için sürpriz bir iddiası ortaya atıldı! Siyah-beyazlıların, sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 35 yaşındaki forvet oyuncusu için temaslarda bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:06 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'a Çin'den sürpriz iddia! Talisca derken...

'de 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen ara çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'a Çin'den sürpriz iddia! Talisca derken...

Siyah-beyazlılar, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda önceliği hücum hattına vermiş durumda.

Beşiktaş'a Çin'den sürpriz iddia! Talisca derken...

Bu bölge için 'de forma giyen eski yıldızı Anderson 'yı gündemine aldığı konuşulan için sürpriz bir iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'a Çin'den sürpriz iddia! Talisca derken...

basınına göre siyah-beyazlıların, Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet için temaslarda bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'a Çin'den sürpriz iddia! Talisca derken...

Oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmak isteyen siyah-beyazlıların 1 milyon euro önerdiği ancak menajerin rakamı düşük bulduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'a Çin'den sürpriz iddia! Talisca derken...

INTER'İN DE GÜNDEMİNDE

'ın radarında olan Pelle için birkaç gün önce İtalyan medyasından Inter iddiası gündeme getirilmişti.

Beşiktaş'a Çin'den sürpriz iddia! Talisca derken...

'nun yedeğini arayan mavi siyahlı İtalyan devinin 'yi listesine aldığı ve İtalyan oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmeyi planladığını belirten İtalyan basını, Inter'in yanı sıra Pelle'ye başkatalipler olduğunu da yazdı.

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