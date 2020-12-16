Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

Beşıktaş'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu.

YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ

Takvim'in haberine göre Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. Beşiktaş Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Bır süredir adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı-Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi. Ancak G.Saray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.