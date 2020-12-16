Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

'den yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'ün takımdaki geleceği halen netleşmiş değil. İsmi ve gibi kulüplerle de anılan oyuncu siyah-beyazlı yönetimin 7 milyon TL garanti ücret + 3 yıllık sözleşme teklifini reddederken, Dorukhan'ın talebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:51 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 02:03
Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

Beşıktaş'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ
Takvim'in haberine göre Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Bır süredir adı ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı-Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi. Ancak G.Saray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Ancak Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Bu görüşme merakla bekleniyor.

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