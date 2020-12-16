Beşiktaş'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

Süper Lig'de son hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş zirve yarışında yara aldı.
Süper Lig'de son hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş zirve yarışında yara aldı.
Siyah-beyazlı takım, kupada Tarsus İdman Yurdu, ligde ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta son haftalarda düzenli forma giyen defans oyuncusu Francisco Montero ile ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi...
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den bedelsiz olarak kiraladığı Montero, maçların yüzde 70'inde oynamadığı takdirde İspanyol kulübüne 750 bin euro ödenecek.
Bu madde nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın, İspanyol defans oyuncusunu zoraki olarak oynattığı iddiaları giderek artıyor.
21 yaşındaki Montero, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta toplam 523 dakika süre aldı.