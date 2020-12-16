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'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol devi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Montero ile ilgili sözleşmesindeki bir maddeden yola çıkarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:55
Beşiktaş'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

Süper Lig'de son hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

Siyah-beyazlı takım, kupada Tarsus İdman Yurdu, ligde ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

'ta son haftalarda düzenli forma giyen defans oyuncusu Francisco Montero ile ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi...

Beşiktaş'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

Takvim'de yer alan habere göre 'ın 'den bedelsiz olarak kiraladığı Montero, maçların yüzde 70'inde oynamadığı takdirde İspanyol kulübüne 750 bin euro ödenecek.

Beşiktaş'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

Bu madde nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın, İspanyol defans oyuncusunu zoraki olarak oynattığı iddiaları giderek artıyor.

Beşiktaş'ta Montero ile ilgili şaşırtan iddia! O madde nedeniyle mi oynuyor?

21 yaşındaki Montero, formasıyla Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta toplam 523 dakika süre aldı.

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