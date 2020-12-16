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'ta bir 'pozitif' daha!

Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ile yapılacak maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtilerek, "Uygulanan Kovid-19 testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta bir 'pozitif' daha!

Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ile yapılacak maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtilerek, "Uygulanan Kovid-19 testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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