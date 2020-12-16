Haberler Beşiktaş Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

haberi: Dünyaca ünlü hocalardan 'a VAR desteği! İşte o sözler

"VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti" diyen 'a Guardiola, Lampard, Klopp, Simeone ve Mourinho gibi dünyaca ünlü hocalar da destek verdi. İşte o açıklamalar

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 21:33 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

'ın 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası VAR sistemi hakkında söylediği sözler ve hemen ardından Beşiktaş kulübü resmi internet sitesinden yapılan VAR açıklaması, sistemin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

'ın açıklamaları ülkemiz medyasının genelinde mazeret olarak gösterilse de, dünyanın en ünlü teknik direktörleri de Sergen Yalçın ile aynı fikirde. Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Frank Lampard, Diego Simeone gibi ünlü isimler de VAR'ın oyunu soğutmasından şeffaf olmayışına, futbolun doğal akışını bozmasına kadar birçok konuda Sergen Yalçın ile aynı fikirde olduklarını gösteren açıklamalarda bulundu.

İşte dünyanın en önemli teknik direktörlerinin VAR açıklamaları:

Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

PEP GUARDIOLA: Futbolu çok seviyorum ve bu oyuna nefes aldığım ilk günden bu yana büyük bir tutkuyla bağlıyım ancak VAR'ı sevmiyorum.

Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

FRANK LAMPARD: Bence VAR sistemi oyundaki tutkuyu öldürüyor. Gol attığınızda sevinmeyip beklemeniz gerekiyor.. Bu sistem üzerinde daha çok çalışılmalı.

Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

JURGEN KLOPP: Eskiden VAR'ın iyi bir fikir olduğunu söyleyen insanlardan biriydim. Bunu şimdi söyler miyim gerçekten emin değilim"

Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

DIEGO SIMEONE: Bir nokta da VAR nedeniyle hepimiz zarar görüyoruz veya avantaj sağlıyoruz. Real Madrid herkesten daha çok hücum yaptığı için herkesten daha çok penaltı kazanıyor. Çok normal.

Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

JOSE MOURINHO: Hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamalı. VAR monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar. Artık hakemler, bizim görmeyip; kendilerinin gördüğü şeyleri anlatmalı. Bu şekilde daha doru kararlar çıkacaktır."

Beşiktaş haberi: Dünyaca ünlü hocalardan Sergen Yalçın'a VAR desteği! İşte o sözler

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR'da oturan arkadaşların eline kalmış bir şey. Buradan MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız!

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