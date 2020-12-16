Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem ve Dorukhan Toköz açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Kocadağ, VAR sisteminin Beşiktaş aleyhinde kullanıldığını iddia ederken, Segen Yalçın'ın PFDK'ya sevki ve Dorukhan Toköz'le yapılan yeni sözleşme görüşmeleri hakkında da önemli sözler sarf etti.

Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Kulüp olarak genç hakemlerin görev almasında bir sakınca görmüyoruz. Doğru kullanıldığı takdirde VAR'ı da destekliyoruz. Saha içindeki adaleti sağlamak için VAR sistemi getirildi. Bu amaçla kullanmak lazım.

"VAR'DAN UYARI GELMİYOR!"

Sezon başından beri yapılan ve son 3 haftadır özellikle yapılan hakem hatalarına bakın. VAR tarafından uyarı da gelmiyor. Antalya, Gaziantep, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında VAR neden çağırmadı? Neden uyarmadı?Kasımpaşa maçında iki penaltı var, galip gelmemiz bir şeyi değiştirmiyor. Fenerbahçe maçında en az 2-3 tane bariz pozisyon var. Alanya maçında öyle.

Bu hafta yapılan hakem atamalarında da bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz.

"SERGEN YALÇIN'A CEZA BEKLEMİYORUM"

Hocamızın çıkışına bazı tepkiler oldu. Biz bu noktada kendimizi haklı görüyoruz. Hocamızın yaptığı eleştirilerde bir hakaret yok. Bir eleştiri yapmıştır. PFDK'ya sevk edildi ama ben bir ceza beklemiyorum.

TFF'NİN KARANTİNA SÜRESİ KARARINA TEPKİ

Biz önceden karantina süresinin düşürülmesi için başvurmuştuk. 20-25 gün oldu ve bunu reddettiler. Bugün doğru olan noktaya gelindi. 14 günden 10 güne düştü. Bizim talep ettiğimiz dönemde bunun yapılmayıp, şu an yapılması da manidar bir konu.

"DORUKHAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAK İSTEMİYOR"

Dorukhan, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemiyor. Onun bize söylediği bu. Biz de Türkiye'nin ve kulübümüzün gerçekleri doğrultusunda bir teklif yaptık. Bir cevap bekliyoruz."