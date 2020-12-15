Haberler Beşiktaş O konuşma ortaya çıktı! Hakem Atilla Karaoğlan'dan Sergen Yalçın'ı çıldırtan cevap | Son dakika Beşiktaş haberleri

O konuşma ortaya çıktı! Hakem 'dan 'ı çıldırtan cevap | Son dakika haberleri

'in 12. haftasında 'ın 'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ile maçın hakemi arasında sert diyaloglar yaşandı. Karaoğlan'ın yanıan giden Yalçın kararlara tepki gösterirken, aldığı cevap sonrası çıldırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 00:02 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 01:02
O konuşma ortaya çıktı! Hakem Atilla Karaoğlan'dan Sergen Yalçın'ı çıldırtan cevap | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ın , ve maçlarıyla yakaladığı galibiyet serisi lider karşısında son bulurken siyah-beyazlılar karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre; , 90 dakikanın bitiş düdüğü ile birlikte oyun içinde de itirazlarda bulunduğu hakem 'ın yanına giderek sert ifadeler kullandı. Bu durum canlı yayında görüntülere de yansıdı. Yardımcı antrenör , Yalçın'ı engellemeye çalışsa da fayda etmedi.

Karaoğlan'a kararları nedeniyle çıkışan deneyimli hoca, "İtiraz etme" cevabı alınca iyice sinirledi. "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" diyen Sergen Yalçın, Murat Şahin tarafından uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü.

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