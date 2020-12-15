Haberler Beşiktaş Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile sözleşme imzaladı

ile sözleşme imzaladı

altyapıdan yetişen genç futbolcusu 'la olan sözleşmeyi 2025'e kadar uzattı. Siyah-beyazlılar ile üç sezon daha sözleşmesi olan 19 yaşındaki sol bekin yıllık ücreti artırılırken, mukavelesi de iki yıl uzatıldı. Genç oyuncu, 2025'e kadar Beşiktaş formasını giyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:10 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:39
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile sözleşme imzaladı

'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'e adını yazdıran , Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı.

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

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