Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Son haftalardaki yükselen formuna rağmen haftayı puansız kapatan siyah-beyazlılarda, defansın yaptığı hatalar dikkat çekti.
Sabah'ta yer alan habere göre maçın ilk yarısı her iki takım adına da ilginç bir istatistiğe sahne oldu. Beşiktaş, 2 şut ve 1 isabetle, bu sezonun en az şut çektiği ilk 45 dakikayı çıkarttı.
Alanyaspor 13 şutta 3 isabet bularak en fazla şut çektiği ilk yarıyı oynadı.
Kartal, ayrıca bu sezon kalesinde en fazla şuta (20) izin verdiği maçı çıkarttı.
Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın genelinde de hücumda çok etkisiz kaldı. 90 dakika boyunca 10 şut denemesinde bulunurken sadece 3 isabet sağlayarak bol gollü galibiyetler aldığı son üç maçını mumla arattı.
Bunun yanı sıra ikili mücadele kazanmada yüzde 44.4'e yüzde 55.6 ile orta isabetinde de yüzde 20'ye yüzde 29.2 ile rakibinin gerisinde kaldı.