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'ta 'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Son dakika haberleri... 'in 12. haftasında deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş, bu karşılaşmada savunma anlamında sezonun en kötü istatistiklerinden birine imzasını attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:24
Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

'in 12. haftasında Aytemiz 'la deplasmanda karşı karşıya gelen , sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Son haftalardaki yükselen formuna rağmen haftayı puansız kapatan siyah-beyazlılarda, defansın yaptığı hatalar dikkat çekti.

Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Sabah'ta yer alan habere göre maçın ilk yarısı her iki takım adına da ilginç bir istatistiğe sahne oldu. , 2 şut ve 1 isabetle, bu sezonun en az şut çektiği ilk 45 dakikayı çıkarttı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

13 şutta 3 isabet bularak en fazla şut çektiği ilk yarıyı oynadı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Kartal, ayrıca bu sezon kalesinde en fazla şuta (20) izin verdiği maçı çıkarttı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın genelinde de hücumda çok etkisiz kaldı. 90 dakika boyunca 10 şut denemesinde bulunurken sadece 3 isabet sağlayarak bol gollü galibiyetler aldığı son üç maçını mumla arattı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Bunun yanı sıra ikili mücadele kazanmada yüzde 44.4'e yüzde 55.6 ile orta isabetinde de yüzde 20'ye yüzde 29.2 ile rakibinin gerisinde kaldı.

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