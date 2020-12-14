Beşiktaş'ta Alanyaspor'a karşı savunma çöktü! Sezonun en kötü istatistiği...

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Son haftalardaki yükselen formuna rağmen haftayı puansız kapatan siyah-beyazlılarda, defansın yaptığı hatalar dikkat çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre maçın ilk yarısı her iki takım adına da ilginç bir istatistiğe sahne oldu. Beşiktaş, 2 şut ve 1 isabetle, bu sezonun en az şut çektiği ilk 45 dakikayı çıkarttı.

Alanyaspor 13 şutta 3 isabet bularak en fazla şut çektiği ilk yarıyı oynadı.

Kartal, ayrıca bu sezon kalesinde en fazla şuta (20) izin verdiği maçı çıkarttı.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın genelinde de hücumda çok etkisiz kaldı. 90 dakika boyunca 10 şut denemesinde bulunurken sadece 3 isabet sağlayarak bol gollü galibiyetler aldığı son üç maçını mumla arattı.