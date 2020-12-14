Beşiktaş'a fren

VE Beşiktaş'ın galibiyet serisi Alanya deplasmanında son buldu: 2-1... Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa zaferleri sonrası zirve hesapları yapmaya başlayan siyah-beyazlı takım, Antalya'dan eli boş döndü. Maça hızlı başlayan Alanyaspor 26. dakikada Tasos Bakasetas'ın penaltısı ile öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda baskın bir görüntü sergilerken, Beşiktaş'ın cılız atakları sonuç vermedi. İkinci yarıda da durum farklı değildi. Alanyaspor ikinci 45'e de hızlı başlayan taraf oldu.



2 MAÇTIR KAYBEDIYORDU

Dakikalar 79'u gösterirken Tasos Bakasetas hem takımının hem kendisinin 2. golünü attı. 82'de ise kırılma anı yaşandı. Babacar'ın kırmızı kart görmesiyle Alanya 10 kişi kalınca Beşiktaş bu kez rakip kaleyi baskıya aldı. 90. dakikada bu kez siyah-beyazlılar için penaltı kararı çıktı. Aboubakar durumu 2-1'e getirdi. Beşiktaş kalan uzatma dakikalarında beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı. Son iki maçını kaybeden Alanya Beşiktaş zaferiyle moral bulurken, Beşiktaş'ın serisini de bitirdi.