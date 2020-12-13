Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta gündem Nabil Bentaleb... Cezayirli Ghezzal'ın, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu" dediği vatandaşı için Sergen Yalçın, detaylı bir rapor istedi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun asla bir Balotelli olmadığı, hatta kadro dışı kaldığı iki dönemde haksızlığa uğradığı iddia edildi.

Bentaleb'in ilk kadro dışı kaldığında sakat olduğu ama sakatlığı olan tüm oyuncuları teknik direktörün maça çağırdığı ancak Bentaleb'in gitmediği belirtildi.

Fakat Bentaleb'in eşi hastanede olduğu için bu maçı kaçırdığı hatırlatıldı.

Bentaleb'in ikinci kez kadro dışı kalmasındaki nedenin ise dil kursunu kaçırması olduğu belirtildi, fakat bu kursu kaçıran tek ismin Cezayirli oyuncu olmadığı, ancak diğer oyuncuların aksine Bentaleb'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.