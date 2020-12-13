Haberler Beşiktaş Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

Rapor sonrası karar değişti! 'ta hedef yeniden | Son dakika haberleri

Adem Ljajic'in istenilen performansa bir türlü ulaşamaması nedeniye 10 numara bölgesine takviye planlayan 'ta Nabil Bentlaeb'in ismi gündeme gelmiş ancak 'te 2 kez kadro dışı kalması nedeniyle tereddüt yaşanmıştı. Teknik direktör 'ın Bentaleb hakkında istediği rapordan çıkan sonucun ardından rota yeniden yıldız futbolcuya çevrildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

'ta gündem ... Cezayirli Ghezzal'ın, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu" dediği vatandaşı için , detaylı bir rapor istedi.

Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun asla bir Balotelli olmadığı, hatta kadro dışı kaldığı iki dönemde haksızlığa uğradığı iddia edildi.

Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

Bentaleb'in ilk kadro dışı kaldığında sakat olduğu ama sakatlığı olan tüm oyuncuları teknik direktörün maça çağırdığı ancak Bentaleb'in gitmediği belirtildi.

Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

Fakat Bentaleb'in eşi hastanede olduğu için bu maçı kaçırdığı hatırlatıldı.

Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

Bentaleb'in ikinci kez kadro dışı kalmasındaki nedenin ise dil kursunu kaçırması olduğu belirtildi, fakat bu kursu kaçıran tek ismin Cezayirli oyuncu olmadığı, ancak diğer oyuncuların aksine Bentaleb'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Rapor sonrası karar değişti! Beşiktaş'ta hedef yeniden Nabil Bentaleb | Son dakika transfer haberleri

'ın aldığı bu rapor sonrasında Bentaleb'e daha da sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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