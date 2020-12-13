Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten flaş sözler!

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 maça çıkıp sadece 207 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmemişti.

Son haftalardaki düşük performansı ve sakatlık periyodu sebebiyle hafta boyunca yapılan idmanlara katılmayan Sırp futbolcunun, problemini atlatıp bireysel olarak çalışmasına rağmen takım idmanına dahil olmak istemediği bildirildi.

Sağlık ekibi ve teknik ekibin talebini, "Sakatlığım sebebiyle kendimi riske etmek istemiyorum" diyerek geri çeviren Ljajic'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

LJAJIC'TEN MEMNUN DEĞİLLER İki sezondur bekleneni veremeyen ve yaklaşık 17 milyon Euro'luk maliyeti ile siyah-beyazlıların bütçesinde önemli bir yük olan Ljajic'in gidişatından yönetim ve teknik heyet mutlu değil.

29 yaşındaki Boşnak oyuncuyla defalarca görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ljajic'ten her seferinde düzeleceğine dair söz alsa da gerçekte bunun karşılığı bulunamadı.

EN AZ ZARARLA ELDEN ÇIKARILACAK Tecrübeli oyuncunun kendisini düzeltmemesi halinde kadroda yer bulmasının zor olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın ise devre arası transfer döneminde Ljajic için "Satılık ya da kiralık olarak gönderilebilir" raporu verecek.